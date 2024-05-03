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Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel için sürpriz iddia! Süper Lig'den teklif var

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Hatayspor&#039;dan ayrılan Volkan Demirel için sürpriz iddia! Süper Lig&#039;den teklif var

Spor Haberleri

Başakşehir'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Hatayspor'daki görevinden istifa eden Volkan Demirel'in yeni sezonda Süper Lig'de takım çalıştırmaya devam edeceği öne sürüldü.

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir'e evinde 2-1 kaybeden Hatayspor'da Volkan Demirel'in istifası kabul edildi.

Küme düşme hattında yer alan bordo-beyazlılar, son 4 hafta için Özhan Pulat'ı göreve getirdi.

Akdeniz ekibi, Volkan Demirel için yaptığı paylaşımda şu sözlere yer vermişti:

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."

Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel için sürpriz iddia! Süper Lig'den teklif var - 1. Resim

ANTALYASPOR LİSTEYE ALDI

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayırmaya hazırlanan Antalyaspor'un Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Brezilyalı antrenörle sorun yaşanması durumunda Volkan Demirel'e teklif yapılacağı ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Spor
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