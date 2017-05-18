Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in Celta Vigo karşısındaki galibiyetinde iki kez ağları sarsarak önemli payın sahibi olan Cristiano Ronaldo, Avrupa'daki 5 büyük ligde (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) toplamda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Daha önceden 366 golle İngiliz futbolcu Jimmy Greaves'e ait olan rekoru Ronaldo, 368 gole çıkardı. Ronaldo, 2003-2009 yıllarında formasını giydiği Manchester United ile Premier Lig'de 84 gol, son 8 sezondur oynadığı Real Madrid ile La Liga'da 284 gol attı. Celta Vigo maçının sonlarında hafif bir sakatlık geçiren Portekizli futbolcu, 84. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.