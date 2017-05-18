Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs tatili ile hafta sonu tatilini birleştiren yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde güvenlik noktası, Check-in bankoları ve pasaport noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Bu arada yurt dışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri ile kimlikle KKTC' ye seyahat edecek yolcuların pasaport kontrol öncesinde işlem yaptığı noktada uzun kuyruk oluştu.4 günlük tatili fırsat bilen yolcular pasaport sırasında ortalama 40 dakika beklemek zorunda kaldı.

ADVOCAAT DA KUYRUKTA

Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası sırasında beklerken, minikler güreş takımı da gri pasaportla yurtdışına çıkacağı için işlem noktasında beklemek zorunda kaldı. Yolcular uçaklarını kaçırmamak için hızlı hareket etti. Bazı polis bankoların boş olduğu gözlenirken THY yolcularına su ikram etti. Hediyelik eşya, restoran ve kafelerin boş olduğu görüldü.

Hemen hemen her hafta sonu Hollanda'ya giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Başakşehir yenilgisi sonrası yine tatile çıktı.

ELİNDE KUPA KALMADI

Elindeki tek hedef olan Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda edip sezonu kupasız kapatan Hollandalı hocanın rahat tavırları, sarı-lacivertli taraftarları iyice kızdırdı.

Taraftarlar, ''Tüm kupalardan elendik, rahatça tatile çıkabilirim'' şeklinde capsler paylaşıp, Advocaat'a olan kızgınlığını dile getirdi.