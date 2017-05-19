Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılarda 3 yıldızlı 200 bin formanın hazırlanarak Kartal Yuvası mağazalarına dağıtıldığı, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından satışa başlanacağı belirtildi. Beşiktaş, yeni formaların satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

KOMBİNELER YOK SATTI

Beşiktaş'ta 2017-18 sezonu için boşa çıkan 4500 kombine bilet, 1.250 TL ile 4 bin 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Arena'nın önünde uzun kuyruklar oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, kombineleri kısa sürede tüketti. Yönetim, aşırı talep olması nedeniyle kombine sayısını yükseltme konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.