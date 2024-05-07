Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuç! Borussia Dortmund finale yükseldi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Paris Saint Germain'i 1-0 yenerek eleyen Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam PSG, Borussia Dortmund'u evinde misafir etti. Heyecanla izlenen maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçti.
11 YIL SONRA İLK
İkinci yarıda ise Dortmund'da Mats Hummels, Julian Brandt'ın kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maçı 1-0 önde tamamlayan ve iki maçı da galip bitiren Borussia Dortmund, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
FİNAL 1 HAZİRAN'DA
Öte yandan Alman ekibinin rakibi Real Madrid - Bayern Münih maçının galibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda olacak.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi