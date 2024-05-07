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Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuç! Borussia Dortmund finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuç! Borussia Dortmund finale yükseldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris Saint Germain'i 1-0 yenerek eleyen Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam PSG, Borussia Dortmund'u evinde misafir etti. Heyecanla izlenen maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçti.

11 YIL SONRA İLK

İkinci yarıda ise Dortmund'da Mats Hummels, Julian Brandt'ın kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maçı 1-0 önde tamamlayan ve iki maçı da galip bitiren Borussia Dortmund, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

FİNAL 1 HAZİRAN'DA

Öte yandan Alman ekibinin rakibi Real Madrid - Bayern Münih maçının galibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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