Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 22:29 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 22:38 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.