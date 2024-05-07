Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.
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Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi