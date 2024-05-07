Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Ankaragücü&#039;nü 1-0 yenerek Türkiye Kupası&#039;nda finale yükseldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özel-Bahçeli görüşmesinin perde arkası! CHP'de kimler rahatsız oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - SporSüper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolları ayırdı - SporAcun Ilıcalı duyurdu! Hull City'de veda günüNe Icardi, ne Ziyech ne de Mertens! Galatasaray'da Ciro Mertens fırtınası! Tam 1 milyon... - SporBabasını solladı geçti! Tam 1 milyon...Günün bombası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını o tarihte açıklayacak! Getireceği teknik direktör bile belli - SporAdaylığını o tarihte açıklayacak!Kadroda dipten temizlik! Beşiktaş'ta 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor - SporBeşiktaş'ta 11 futbolcuyla yollar ayrılıyorHatayspor'daki görevinden istifa etmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni takımı - SporHatay'dan istifa etmişti! İşte Volkan Demirel'in yeni takımı
Sonraki Haber Yükleniyor...