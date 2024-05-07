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Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. hafta VAR kayıtlarını paylaştı.

TFF, Süper Lig’in 34. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

DİREKT KIRMIZI KART

Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasının 84. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan Eray Özbek'in, Sofiane Feghouli'ye faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Karaoğlan, Feghouli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

KURAL DIŞI MÜDAHALE

Antalyaspor - Pendikspor maçının 72. dakikasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Numanoğlu, Sander Van de Streek'in Erdem Özgenç'e kural dışı müdahalesi nedeniyle kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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