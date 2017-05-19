Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük yara alan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta “Bu kayıplar ders çıkarmamız açısından iyi oldu” dedi. Takımın ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladığını ancak duraklama dönemine girdiğini belirten Usta “Her şey rüya gibi geçmez, ne peş peşe galibiyetlerimiz ne de son 3-4 maçlık serimiz her ikisine de bakarak çok iyiyiz ya da çok kötüyüz dememek lazım. Tabii ki iniş ve çıkışlardan ders alınması gerekiyor. Hedefimiz kalan 3 maçı da kazanarak Avrupa kupalarına katılmak” ifadesini kullandı.

Başakşehir’i yeneceğiz

“Başakşehir kupada yıprandı. İkinci yarıda 35 puanı aşma hedefimiz var. 3 puan alıp hedefi aşmak istiyoruz” diyen Usta, “Ardından F.Bahçe ile oynayacağız. Kadıköy’de seyir zevki açısından güzel bir maç olacak. F.Bahçe’yle aramızda 5 senelik bir süreç var. Yöneticilerin çıkardığı problemlerin bedelini taraftar ödememeli. Şike süreciyle ilgili kısa sürede FIFA’ya başvurumuz olacak. Direkt de başvurabiliriz, İsviçre Federal Mahkemesi sonrası da” sözlerini kullandı. Usta, “Biz olmadıktan sonra kim şampiyon olursa olsun fark etmez. Hak eden şampiyonluğu alsın” dedi.