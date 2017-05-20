Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe gediklisi olduğu THY Euroleague Final Four’da bir kez daha adını finale yazdırdı!... Fenerbahçe hava atışından itibaren 40 dakika boyunca önde götürdüğü maçta Real Madrid’i 84-75’le devirdi ve THY Euroleague’de finale yükseldi. Maça taraftarının muhteşem desteğiyle çok iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği rakiplerine potayı göstermeyen Udoh’un etkili savunmasıyla 21-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de 4 dakika boyunca sayı yemeyen Fenerbahçe, bu bölümde Kalinic’in üç sayılık basketiyle farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 26-13. Farkın açılmasının ardından mola alan Real Madrid, ilk yarıyı 19 sayıyla tamamlayan Llull’un önderliğinde 11-0’lık seriyle dönerek maça tutunmayı başardı: 26-24. İlk yarının son bölümünde Randolph’ün sakatlanmasıyla ritmini kaybeden İspanyol temsilcisi, Bogdanovic’i durduramayınca Fenerbahçe soyunma odasına 44-34 önde girdi.

Kontrolü kaybetmedik

İkinci yarıya Kalinic ve Sloukas’ın sayılarıyla başlayan sarı-lacivertli takım, 8-0’lık seriyle farkı 15 sayıya kadar çıkarsa da Real Madrid krizden Carroll’den gelen iki üçlükle çıktı: 52-43. Çeyreğin kalan bölümünde hücumda Udoh ile etkili olan Fenerbahçe son periyoda 13 sayılık avantajla girdi: 63-50. Son çeyrekte maçı erken koparmak için acele atışlara yönelen temsilcimizin şutları girmeyince Real Madrid 8-0’lık seriyle farkı 8’e indirdi: 68-60. Kalan bölümde Obradovic’in molasının ardından yeniden kontrolü eline alan Fenerbahçe karşılaşmadan 84-75 ‘lik galibiyetle ayrıldı ve finalde Olimpiakos’un rakibi oldu.

Yıldırım’dan ayakta alkış

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün farklı ve haklı bir gurur içerisindeydi. Evet futbolda işler iyi gitmiyordu ama uzun süredir büyük yatırımlar yaptığı ve finallerde çemberden döndüğü basket takımı yine finale kaldı. Hem de favorilerden Real Madrid’i farklı yenerek. Başkan Aziz Yıldırım büyük heyecan içinde izlediği maçın belli bölümlerinde ayağa kalktı ve oyuncularını alkışlarla kutladı.