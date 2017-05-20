Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Romanya’da polis tarafından alıkoyulduğunu açıkladı. Pasaportu iptal edildiği ifade edilen Kanter, Romanya’da polis tarafından tutuluyor. FETÖ elebaşısı olan Fethullah Gülen’e olan yakınlığını gizlemeyen Kanter’in sosyal medya mesajları Türkiye’de yasaklı olduğundan görülemiyor.Enes Kanter’in Türkiye pasaportunun iptal edildiği için polis tarafından alıkoyulduğu haberleri sosyal medyada yankılanıyor