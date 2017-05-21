Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Kümbet, Beştaş, Kulakkaya gibi önemli yaylalarında spor turizminin geliştirilmesi ve neler yapılabileceği yönünde ilk adım atıldı. Kümbet Yaylası'nda bir otelde düzenlenen proje altyapı çalışmasına Şenes Erzik, Haldun Domaç, Giresunspor eski futbolcuları, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkmen: "Spor alanında bir takım projeler gerçekleştirmek adına çalışma başlattık"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Giresun Üniversitesi Spor Akademisi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen “Giresun yaylalarımız doğal güzellik bakımından değerli fakat biz bunları yeterince değerlendiremiyoruz. Bu yaylalarımızı daha etkin değerlendirebilmek adına, spor alanında bir takım projeler gerçekleştirebilmek adına çalışma başlattık. Bu çalışmamız kapsamında değerli spor adamlarımızla neler yapabiliriz sorusuna cevap bulmak için bu etkinliği gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

Pamuk: "Ulaşım ve tesisleşme sorunu olmamalı"

Giresun yaylalarında ulaşım ve konaklama sorununun çözülmesi halinde spor turizminin geliştirilebileceğini anlatan Giresunsporlu eski futbolculardan Erol Pamuk ise “Profesyonel bir dünya içerisinde yerimizi alacaksak ulaşım ve tesisleşme sorunu olmamalıdır. Bunun dışında amatör futbolun içerisinde yer alan gençlerimizi buralara getirir kamp çalışmalarını yaptırabiliriz. Fakat profesyonellik için daha fazlası gereklidir” diye konuştu.

Erzik: "Her türlü desteği sağlamaya hazırız"

FIFA 2. Başkanı Şenes Erzik ise “Bu yaylaları koruyarak çeşitli yatırımlara yön verebilmek mümkün. Hiç bir şey imkansız değildir. Bu konuda gerekli imkan ve fırsat verilmesi halinde her türlü desteği sağlamaya hazırız ve sağlarız. Yeter ki şartlar uygun hale getirilsin" şeklinde konuştu.

Domaç: "Sadece futbol düşünülerek yapılmamalıdır"

Giresun’un spor turizmi alanında çok geniş düşünmesi gerektiğini ifade eden Haldun Domaç, sadece futbol için devre arası ve yaz kampı akla gelmemesi gerektiğini ifade etti. Domaç “Giresun’un spor turizmi alanında yaylalarını daha verimli kullanabilmesi için sadece futbol düşünmemelidir. Bu yaylalarımıza uygun olan güreş kampları, atletizm kampları, trekking alanları yapılmalıdır. Sadece futbol düşünülerek yapılmamalıdır. Çünkü sadece futbol düşünülerek yapılan tesisler uzun ömürlü yürümez. Bu nedenle eğer bir spor turizmi tesisi düşünülüyorsa mutlaka geniş perspektiften bakılmalıdır" ifadelerini kullandı.