Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'nın 37. haftasında sahasında konuk ettiği Crotone'yi 3-0 mağlup eden Torino ekibi, bitime 1 hafta kala 88 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde Lazio'yu devirerek İtalya Kupası'nı kazanan Siyah-Beyazlılar, böylelikle hem ligi hem de kupayı müzesine götürerek duble yaptı.

Juventus'a, Crotone karşısında galibiyeti getiren golleri Mandzukic, Dybala ve Alex Sandro kaydetti.

İtalya Ligi'nde üst üste 6. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Juventus, toplamda 33. kez bu sevinci yaşamış oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükselme başarısı gösteren Juventus, bu kupayı da kazandığı taktirde sezonu 3 kupayla tamamlamış olacak.