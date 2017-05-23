Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması ile sonuçlanan THY Euroleagu Dörtlü Finali'ni değerlendiren Aycı, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Final Four'u zor günlerde İstanbul'a aldık. Biz o zor günlerde güneşin açacağını ve böyle güzel günlerin geleceğini umut ediyorduk. Allah mapcup etmedi. Organizasyon iki milyar kişiye ulaştı. Markalarımızı oraya taşıdık. Daha nice şampiyonluklar gelecek. Şimdiden Belgrad'da yapılacak olan gelecek finali düşünmeye başladık. THY Avrupa Ligi, Çin'e yayılmaya, Çin'de taraftar toplamaya başladı. Bizim için de gelecek Pasifik'te. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Tek Kuşak-Tek Yol' zirvesinden yeni döndü. Orayla ilişkilerimizi geliştirmek için basketbol çok önemli bir platform olabilir" dedi.