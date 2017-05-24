Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker xxxx 22, Bertans xxx 18, Wilbekin xxx 14, Clyburn xx 7, Zizic xx 4, Harangody xx 2, Birkan Batuk xx 1, Furkan Aldemir xx 4, Mehmet Yağmur x, Okben Ulubay x
Başantrenör: David Blatt
Banvit: Orelik xx 7, Chappell xx 6, Muric x 3, Vidmar xxx 14, Theodore xx 15, Furkan Korkmaz xxx 18, Kulig x 4, Hasan Emir x
Başantrenör: Saso Filipovski
1. Periyot: 20-15 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
Devre: 36-32 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
3. Periyot: 58-43 (Darüşşafaka Doğuş lehine)