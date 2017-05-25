UEFA Avrupa Ligi finalinde sürpriz olmadı ve Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United, Stockholm Friends Arena’da Ajax’ı 2-0 yenerek kupaya uzandı. Mücadelede ilk gol, 18. dakikada Paul Pogba ile geldi. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Mou’nun öğrencileri 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile ikinci golü buldu ve maçın fişini çekti. Kalan dakikalarda topla oynama üstünlüğü bariz bir şekilde Ajax’tan yana olsa da rakibine gol fırsatı vermeyen ManU 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Kariyerinde 15 kupa finaline çıkan Mourinho bunların 12’inde sahadan zaferle ayrıldı. Manchester United önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.
ManU erdi muradına
25.05.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manchester United hem kupayı aldı hem de Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazandı
Etiketler : Manchester United,
476490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/476490.aspx
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35
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10
3
60
27
33
67
3
Fenerbahçe
32
17
9
6
56
30
26
60
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Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
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Antalyaspor
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15
7
10
40
39
1
52
6
Trabzonspor
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8
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37
31
6
50
7
Akhisar Bld.
32
13
6
13
41
39
2
45
8
Kasımpaşa
32
12
7
13
46
46
0
43
9
Konyaspor
32
11
10
11
39
40
-1
43
10
Gençlerbirliği
32
10
10
12
30
33
-3
40
11
Alanyaspor
32
12
4
16
52
61
-9
40
12
K.D.Ç. Karabük
32
11
6
15
33
44
-11
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
33. Hafta Maçları
27.5.2017
Atiker Konyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
27.5.2017
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Fenerbahçe - Trabzonspor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
28.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kayserispor
28.5.2017
Gaziantepspor - Beşiktaş
29.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
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16
11
7
62
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18
56
4
Boluspor
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16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
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15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
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15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
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12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
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12
12
56
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8
42
10
Elazığspor
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11
43
35
8
41
11
Denizlispor
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13
46
45
1
40
12
Manisaspor
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11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
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9
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-8
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Samsunspor
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9
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27
46
-19
36
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Bandırmaspor
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9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
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6
11
17
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-36
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