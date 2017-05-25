Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi finalinde sürpriz olmadı ve Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United, Stockholm Friends Arena’da Ajax’ı 2-0 yenerek kupaya uzandı. Mücadelede ilk gol, 18. dakikada Paul Pogba ile geldi. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Mou’nun öğrencileri 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile ikinci golü buldu ve maçın fişini çekti. Kalan dakikalarda topla oynama üstünlüğü bariz bir şekilde Ajax’tan yana olsa da rakibine gol fırsatı vermeyen ManU 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Kariyerinde 15 kupa finaline çıkan Mourinho bunların 12’inde sahadan zaferle ayrıldı. Manchester United önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.