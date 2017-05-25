Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk'te forma giyen ve 31 Aralık 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu Taison; Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adının anıldığı bugünlerde kulübüyle 4 yıllık yeni bir mukavele imzaladı.

Shakhtar Donetsk'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; kulüp ve Taison 4 yıllık yeni bir sözleşmede anlaştı ve imzalar atıldı. Ocak 2013'te Metalist'ten Shakhtar'a katılan ve bugüne kadar 165 kez turuncu siyahlı formayı giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 2021'e kadar Ukrayna ekibinde kalacak.

Bu sezon Shakhtar forması ile 39 maça çıkan ve 10 gol bulan 29 yaşındaki oyuncu; 3 Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 3 Ukrayna Kupası şampiyonluğu ve 3 Ukrayna Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.