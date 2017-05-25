Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, maç öncesinde kadroda sıkıntı yaşıyor. Özellikle orta sahadaki cezalı ve sakat isimler dikkat çekiyor.

Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Alper Potuk cezalı olduğu için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Mehmet Topal ise son maçta rakibiyle çarpıştığı pozisyonda dizinden sakatlandı. Bu yüzden Milli futbolcunun bu maça yetişmesi belirsizliğini koruyor.

Mehmet Topal'ın yetişmemesi halinde Teknik Direktör Advocaat’ın Josef de Souza'nın yanında Roman Neustadter'e önlerindeyse Salih Uçan'a görev vermesi bekleniyor.

Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Şener Özbayraklı ise cuma günü takıma katılması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Ozan Tufan’ın bu hafta da takımdaki yerini alması ise zor gözüküyor. Şener ve Ozan ağrıları sebebiyle Ankara kafilesine dahil edilmemişti.