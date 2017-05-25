Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bruma'ya Leipzig'in yanı sıra başka kulüplerin de ilgisinin olduğunu söyleyen Cenk Ergün "Leipzig dahil olmak üzere başka kulüplerin de ilgisi var Bruma'ya. Bugün öyle bir görüşme olmadı. Bruma'nın da ilgilerden bilgisi ve haberi var. Şu anda bir seviyeye gelmiş görüşme yok. Biz oyuncumuzu satmak istemediğimiz için belirlediğimiz bir bonservis ücreti de yok" diye konuştu.

"FORVETTE EKSİĞİMİZ VAR"

Gomis ile Galatasaray'ın görüşme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Cenk Ergün "İsimlerden bağımsız görüştüğümüz oyuncular var. İşler gerçekleşene kadar olan ya da olmayanla ilgili ben bir yorum yapmayayım. Olduğu zaman seve seve konuşuruz. Forvet pozisyonunda eksiğimiz var. Sezon sonunda Podolski aramızdan ayrılıyor. Matematiksel olarak da bir eksiğimiz var" ifadesini kullandı.

Hakan Balta'nın sözleşmesinin bittiğine değinen Ergün, "Chedjou'nun sözleşmesi bitiyor ve kendisiyle bir konuşmamız olmadı. Tabii ki istediği kulüple görüşmesi doğal hakkı. Son maçlar belli olsun net şekilde konuşabiliriz" diye konuştu.