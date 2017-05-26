Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka'da FC Kopenhag ile Brondby İF takımları arasında oynanan ve Kopenhag ekibinin 3-1 kazandığı Federasyon Kupası finali öncesi ve sonrası çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığı, 20 polisin yaralandığı bildirildi.

KOPENHAG POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Kopenhag polisinden Henrik Möller Jakobsen tarafından yapılan açıklamada, maç öncesi ve sonrası çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Jacobsen, gözaltına alınanların meşale yakıp atmak, şiddet uygulamak ve polise karşı şiddetle suçlandığını ifade etti.

KUPADA HATTRİCK YAPTILAR

Telia Parken Stadı'ndaki maçta FC Kopenhag'ın gollerini 51 ve 85. dakikalarda Andreas Cornelius, 83. dakikada Frederico Javier Santander Mereles attı. Bröndby İF'nin tek golünü ise 61. dakikada Teemu Pukki kaydetti.

Sahadan 3-1 galip ayrılan FC Kopenhag, Federasyon Kupası'nı art arda 3. kez, toplamda ise 8. defa müzesine götürdü.

Ligde şampiyonluğunu garantileyen FC Kopenhag, böylece iki sezon üst üste hem ligde şampiyonluğu elde etti hem de Federasyon Kupası'nı kazandı.