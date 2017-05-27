Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Türkçe'de böyle bir kelime yok. Statlardan Arena ismi kalkacak" açıklamasının ardından ilk harekete geçen kulüp Galatasaray'da. Toplantı kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Türk Telekom Arena’nın ismini değiştirme kararı alındı. Galatasaraylı idareciler, bundan sonra stadının adının ''Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'' olduğunu açıkladı. Öte yandan ''Arena''nın yerine getirilen ''Stadyum'' kelimesinin de Türkçe olmaması dikkatlerden kaçmadı.