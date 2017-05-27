Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada futbol kulüplerinin stat isimleri hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Talimatı verdim. Arena isimlerini stattlardan kaldıracağız" açıklamasından sonra ilk değişklik Galatasaray'dan geldi.

Galatasaray Kulübü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena adını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yaptı.

İkinci değişiklik ise Beşiktaş'tan geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan 34. haftadaki Beşiktaş - Osmanlıspor maçının detay haberinde Vodafone Arena'nın yeni adı Vodafone Stadyumu olarak yazıldı.