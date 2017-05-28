Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van der Wiel, 4 milyon dolar dolandırıldığını ve şikayetçi olduğu 2 zanlının serbest bırakılmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Zanlılardan Ü.A ile geçen yıl kasım ayında tanıştığını söyleyen Van der Wiel, kulübün olayla ilgili kendisine yardımcı olup olmadığıyla ilgili soruya, "Ne dememi bekliyorsunuz. Doğruyu mu söylemem gerekiyor ya da işlerine geldiği gibi mi söylemem gerekiyor? Kulüple ilgili herhangi bir şey anlatamam. Yoksa zor durumda kalırım. Hayatımın darbesini yedim. Bu olay performansımı da etkiledi" dedi. Wiel daha sonra hava yoluyla ülkesine gitti.