Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM 15 Temmuz ve FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda teröristbaşı Fetullah Gülen'in İhsan Kalkavan'ı Beşiktaş Kulübü'ne başkan seçtirip, futbol camiasına girme emeline yer verildi.



Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun raporunda, Fetullah Gülen'in futbol camiasına girme çalışmalarıyla ilgili detaylara yer verildi.



Hürriyet'te yer alan haberde terörisbaşı Fetullah Gülen'in bir dönem Beşiktaş'ta yönetici olan İhsan Kalkavan ile futbol camiasına girmeye çalıştığı, Kalkavan'ı Beşiktaş başkanlığına seçtirmeye çalıştığı raporda belirtilirdi.

İHSAN KALKAVAN FİRARİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ''imamlarından'' H.P'nin ifadeleri doğrultusunda İhsan Kalkavan hakkında, ifadeye çağrıldığı ancak kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılması talep edilmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Kalkavan'ın firari konumda olduğu, kendisine çağrı yapıldığı ancak ulaşılamadığı belirtilerek, Kalkavan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmedilmişti.



FUTBOLCULARLA SOHBET RAPORDA

Raporda, Gülen'in Galatasaraylı 10 kadar futbolcuyla olan sohbetine de yer verildiği aktarıldı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, şike soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'yi ima ederken kullandığı "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" sözü kurulan kumpası özlü bir şekilde ifade ediyor" denildi.