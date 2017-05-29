Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a veda etmek için artık gün sayan Lukas Podolski, Alanyaspor deplasmanının dikkat çeken isimlerindendi. Başarılı bir futbol oynayan Alman yıldız, gol atamasa bile Alanyaspor kalesini en çok tehdit eden oyunculardandı.

TOP TOPLAYICI ÇOCUĞU ÜZDÜ

Podolski'nin maç sonrasındaki tavrı ise kendisini tanıyanları fena yanılttı! Almanya'da birçok Türk arkadaşı olan ve sempatik tavırlarıyla bilinen solak yıldız bir top toplayıcı çocuğa karşı alışık olmadık bir tavır sergiledi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN ÇOCUĞU İTTİ

Alman oyuncu, kendisi ile fotoğraf çektirmek için elinde cep telefonu ile yanına kadar koşan top toplayıcı çocuğu sol eliyle itti.

Podolski'nin bu tavrı sosyal medyada da tepki aldı.