Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe’de kiralık oynayan Jeremain Lens’i kadrosu katmak için harekete geçince, sarı-lacivertlilerden bu hamleye cevap gecikmedi. Fenerbahçe, yeniden kiralamaktan vazgeçmesine rağmen Lens’e Beşiktaş’ın talip olmasına tepkisini Vincent Aboubakar’a teklif yaparak gösterdi. Forvet hattında köklü bir değişikliğe hazırlanan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ta kiralık oynayan Kamerunlu golcü için devreye girince Porto, Kartal’ın 10 milyon avroluk satın alma opsiyonunda indirim hayalleri suya düştü. Fenerbahçe, Porto’ya satın almak üzere teklif sunarken, Aboubakar’a da yıllık 3.5 milyon avro ve maç başına 10 bin avro teklif yaptı.



Parasını Kjaer ödeyecek

Fenerbahçe’nin bonservis bedeli ödeyebilmesinin yolu ise ancak futbolcu satmaktan geçiyor ki, bu konuda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu Simon Kjaer’in peşinde koşan İtalyan devi Milan transferi bitirmek için İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli’nin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi’yle masaya oturacağı öğrenildi. Milan’ın 10 milyon teklif ettiği Kjaer için sarı-lacivertliler 12 milyon avroda diretiyor. İtalyan medyası, Mirabelli’nin Danimarkalı stoperi transfer etmek için şartları zorlayacağını ve rakamı yükseltebileceğini belirtiyor. Fenerbahçe’ye istediğini vermeyi planlayan Milan, Kjaer’in ise 4 milyon avro’luk maaşında indirim yapmasını bekliyor.