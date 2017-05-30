Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak ikinci yarıda önemli bir çıkış yaşadıklarını belirten Usta, “Önümüzdeki yıl Trabzonspor’un olacak” dedi. Şampiyonluğun özlemle ve coşkuyla kutlanacağı günleri göreceklerine dikkat çeken Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, “Emin olun ve güvenin ki; şampiyonluğun 81 ilde de özlemle ve coşkuyla kutlanacağını hep beraber göreceğiz. Zaman, sadece zaman” ifadelerine yer verdi.



6 kupadaki haciz kaldırıldı

Trabzonspor’da Mbia, Onazi ve Medjani’nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle bordo-mavililerin müzesinde bulunan 6 şampiyonluk kupasına konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırıldığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Muharrem Usta tarafından özel olarak görevlendirilen avukatların Trabzon İcra Dairesi’ne yaptığı itirazda, şampiyonluk kupalarının Trabzonspor Kulübü Derneği’ne, söz konusu borcun ise Trabzonspor Sportif AŞ’ye ait olduğunun belirtildiği, bu itirazın neticesinde de haciz işleminin kaldırıldığı ifade edildi.



En hırçını Okay

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, bordo-mavili takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekti. Yıldız oyuncu aldığı sarı kart cezası nedeniyle iki maçta forma giyemedi. Okay’ı 8 sarı kart ile Onazi, Bero ve Uğur Demirok takip etti.