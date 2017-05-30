Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

France Football'un UEFA koridorlarından yükselen fısıltılara dayandırdığı haberine göre bazı maçların hafta içi yerine hafta sonu oynatılması düşünülüyor.

TV yayın gelirlerinin artırılmasına ve daha çok izleyici çekmeye yönelik yapılması düşünülen uygulamanın 2021'den itibaren geçerli olması düşünülüyor. Grup aşaması maçlarını kapsamayan yeniliğin, çeyrek finalden itibaren gerçekleştirilecek karşılaşmalar için yürürlüğe konması bekleniyor.

Avantajı: Küresel izlenebilirlik

Cumartesi ve pazar öğleden sonra oynanacak maçlar, Amerika kıtasında sabah, Uzakdoğuda ise akşam saatlerine denk geleceği için dünyanın farklı bölgelerinde izlenebilecek. İtalyan Juventus, İspanyol Real Madrid ve Barcelona kulüplerinin konuyu gündeme getirdiği, bu şekilde gelirlerini artırmanın yollarını aradıkları belirtildi.

Dezavantajı: Ligler etkilenecek

Şampiyonlar Ligi'nde bu yönde bir değişiklik olması halinde, olumlu olduğu kadar olumsuz da sonuçlar doğacak. Avrupa kulvarındaki mücadeleler, ülkelerin kendi ligleri bu durumdan negatif olarak etkilenecek. Ulusal liglerin takvimleri, bu maçlarla çakışacağı için ertelemeler ve iptaller gündeme gelecek.