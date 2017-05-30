Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

90+4'te karşılaşmanın skorunu ilan eden golü kaydeden Murat Akın, takımı Göztepe'nin finalde Eskişehirspor'u geçip Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi durumunda, TFF 1. Lig'deki 8. şampiyonluğunu elde edecek.

Bugüne kadar TFF 1. Lig'de oynadığı her takımla Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren "Bay Şampiyon" lakaplı Murat Akın, 2008-2016 yılları arasında 6 farklı formayla 7 kez mutlu sona ulaştı.

2008-2009 ve 2011-2012 sezonlarında Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başaran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu; 2011'de Orduspor, 2013'te Konyaspor, 2014'te o dönemki adıyla İstanbul BŞB, 2015'te Kayserispor ve geçen sezon Karabükspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezona İsviçre'nin FC Wil 1900 ekibinde başlayan Murat Akın, devre arasında transfer olduğu Göztepe ile de TFF 1. Lig'e yükselmeyi başarırsa, bu organizasyonda 8. kez şampiyonluk görecek.