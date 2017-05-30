Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, Leipzig yolunda. Alman ekibi, sarı kırmızılı kulübe yaptığı teklifi 15 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray Kulübü, bu teklife sıcak bakıyor.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda forma giymek istediğini söyleyen Bruma'nın ilerleyen günlerde takımdan ayrılma ihtimali güçlendi. Galatasaray Yönetimi, Bruma'dan gelecek transfer ücreti ile önümüzdeki sezonun transfer planlamasına kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Alman kulübü yetkilileri ile bir kez daha masaya oturacak olan yönetim, transferi sonuçlandırabilir. Sözleşme şartlarında anlaşma sağlanırsa Bruma önümüzdeki sezon Bundesliga'da forma giyecek.