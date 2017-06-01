Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray’ın transfer harekâtının başında olan Sportif Direktör Cenk Ergün, iki müjde birden vermeye çok yakın. Stoper ve golcü transferini haziran ayının başında tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda hedefler bir süredir belliydi. Forvetteki adayı şu an için teke düşüren G.Saray yönetimi Bafetimbi Gomis’i ikna etmeyi başarmış, Swansea City kulübüyle de pazarlık hâlindeydi. İngilizlere ilk etapta, 31 yaşındaki golcü futbolcunun bonservisi için 2,5 milyon avroya kadar çıkabileceklerini ileten Cenk Ergün, Swansealı yetkililerin 3 milyon 200 bin avro istemeleri üzerine âdeta psikolojik harp verdi. Galatasaraylı yetkili İngilizlerle yaptığı kıran kırana pazarlığın ardından 2 milyon 700 bin avroda orta yolu buldu.

Yeni Popescu

Bafetimbi Gomis transferinin en geç gelecek hafta transferin resmen açıklanması bekleniyor. Senegal asıllı Fransız futbolcu da G.Saray’a imza atmak için gün sayıyor. Cenk Ergün bir başka zaferi de Napoli’nin yetkilileriyle yaptığı görüşmede kazandı. Teknik Direktör Igor Tudor’un çok istediği Rumen stoper Vlad Chiriches için 2 milyon öneren Ergün, 3 milyon avro restine karşılık 2,5 milyona çıktı ve İtalyanları da ikna etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki stoperle de senelik 2,5 milyon avroya el sıkışırken Chiriches’in yeni Popescu olması bekleniyor.

Tek eksik Sneijder

G.Saray, cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İki grup halinde dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, daha sonra çift kale maç oynadı. Hollanda Milli Takımı'nın Fas ile oynayacağı dostluk maçı için milli takımının kampına katılan Sneijder antrenmanda yer almadı.

Poldi veda ediyor

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında Galatasaray formasını son kez giymeye hazırlanan Lukas Podolski, karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Alman yıldızın basın toplantısı, yarın saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek.