Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’i penaltılarla eleyen Atiker Konyaspor’da, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası’nı müzesine götürmenin sevinci yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi’ne de katılma hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında yer alacak. Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan son üç sezondur inanılmaz bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, “2011’de yönetime geldiğimizdeki Konyaspor’la, bugünkü gelinen nokta gerçekten çok mutluluk verici. Adım adım, tırnaklarımızla kazıyarak gidiyoruz. Mütevazı bir Anadolu kulübüyüz. Konyalı hemşehrilerimize armağan olsun” dedi.



Henüz belli değil

Ahmet Şan’a takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın geleceği hakkında sorular geldi. Kocaman’la tekrar istişare yapacaklarını belirten Şan “Biz yaklaşık 1 aydır bu konularla ilgili hiç konuşmadık. Hocamızla tekrar konuşacağız. Lig bitsin daha net anlaşacağız. Şimdi sadece kupa sevincini yaşamak istiyoruz” sözlerini kullandı. Aykut Kocaman kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada konunun henüz netleşmediğini belirtmiş, “Birkaç gün içinde durum belli olur. Yönetimle durum değerlendirmesi yapacağız. Sanıyorum bir hafta içerisinde netleşir” demişti.



Kocaman tarihe geçti

Yeşil-beyazlı ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman, Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olarak tarihe geçti. Fenerbahçe’nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası’nı kazanan Kocaman, 3. defa kupa mutluluğunu Atiker Konyaspor’la yaşadı. Kocaman daha önce Türkiye Kupası’nı üçer defayla en fazla kazanan efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç’ı yakaladı.



Garda büyük coşku

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, şehirde büyük coşkuyla karşılandı. Trenle Konya Garı’na gelen yeşil-beyazlı ekibi karşılayan kalabalık taraftar grubu takımları lehine slogan attı, ellerindeki bayrak ve meşalelerle kupa şampiyonluğunu kutladı. Yeşil-beyazlı taraftarlar ardından araçlarla konvoy oluşturarak kafileye Kayacık Tesislerine kadar eşlik etti.