Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin son haftasında oynayacakları Bursaspor maçında mecburi revizyona gidecek. Fenerbahçe maçında sakatlanan Okay’ın Bursaspor maçına yetişme olasılığı düşük görünüyor. Cezalı olan kaleci Onur, Olcay ve Bero da karşılaşmada forma giyemeyecekler. Bursaspor maçında Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, Onur’un yerine Esteban’a, Okay’ın yerine ise Medjani’ye şans vermesi bekleniyor. Bero’nun yerine ise geçtiğimiz hafta kart cezalısı olması nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Onazi sahada olacak. Olcay’ın yokluğunda ise Yusuf Erdoğan’ın forma giymesi bekleniyor. Ayrıca hasta olan Yusuf Erdoğan’ın Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Oyuncunun durumunda ilerleme olmaması hâlinde ise Yanal’ın genç oyuncu Abdülkadir Ömür’e şans verebileceği belirtildi.



Rekor (!) kırılabilir

Öte yandan ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve bu süreçte 8 galibiyet ile 2 beraberlik elde eden Trabzonspor’un gerileyişi dikkat çekiyor. 27. haftada ikinci yarıdaki ilk yenilgisini Beşiktaş karşısında alan bordo-mavililer, ardından Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti ancak sonraki 5 maçı kazanamadı. Trabzonspor bu süreçte 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine sadece 4 puan yazdırdı. Ligde 5 maçtır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor, en son 2014-15 sezonunun ilk 5 haftasında üst üste 5 maç kazanamadı ve bu süreçte 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer ligin son haftasında Bursaspor karşısında da kayıp yaşaması durumunda üst üste 6 maç kazanamadığı 2011-12 sezonu yakalayacak, bu alanda son 5 yılın en kötü dönemini yaşayacak.



EKSİK ÇALIŞTILAR

Trabzonspor yarın Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanına kart cezalısı oldukları için izin verilen Olcay Şahan, Onur ve Bero, ülkesine giden Ibanez, sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ile Yusuf Erdoğan’ın katılmadı.



HUGO forma bekliyor

Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayaı yapamayan Hugo Rodallega fazla süre alamamaktan şikâyetçi. Son iki maçta toplamda 29 dakika süre alan Kolombiyalı golcünün, ligin son karşılaşmasında Bursaspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıkmak için Ersun Yanal’la görüştüğü öğrenildi.