Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Timsah, Trabzon deplasmanında oynadığı 40 maçta 13 beraberlik, 26 mağlubiyet elde etti. Yalnızca 1 kez kazanabildi. Ama bugünkü maç istatistikleri de gölgede bırakacak kadar hayati. Yeşil-beyazlı ekip, eğer kazanamaz ve Rize de galip gelirse küme düşecek. Bu da Bursaspor adına “Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım” olması manasına geliyor. Bursaspor, daha önce 2004’te düşmüş ve 2 sezon sonra lige geri dönmüştü. Bursaspor son hazırlıklarını yaptı ve kampa girdi. Yeşil-beyazlılarda herkes kazanıp ligde kalacaklarına inanıyor.