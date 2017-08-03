Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Burak Yılmaz’ın sağlık kontrollerinde kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de gerçekleştirildiği kaydedildi. Tecrübeli forvet oyuncusunun yarın Trabzon'a gelelerek imza atması bekleniyor.
Burak Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti
03.08.2017 - 17:10 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz, bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.
Etiketler : burak yılmaz,trabzonspor,
493699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493699.aspx
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Konyaspor
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Beşiktaş
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Fenerbahçe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Trabzonspor
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Adana Demirspor
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0
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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0
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0
5
Boluspor
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0
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BŞB Erzurumspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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Ümraniyespor
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