Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Burak Yılmaz’ın sağlık kontrollerinde kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de gerçekleştirildiği kaydedildi. Tecrübeli forvet oyuncusunun yarın Trabzon'a gelelerek imza atması bekleniyor.