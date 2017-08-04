Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekizli teknik adam, rekor bonservis bedeli karşılığına transfer olan Neymar için, "Bir şeye pahalı denmesi için, yeterli kalitesi olmamasına rağmen yüksek seviyede ödeme yapılması gerekir. 222 milyon avro, Neymar gibi bir oyuncu için pahalı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Neymar'a ödenecek bedelin transfer piyasasını etkileyeceğini de belirten Portekizli teknik adam, "Bundan sonra yıldız adayı birçok oyuncunun fiyatı, yüz milyon avroları geçebilir. Asıl problem, Neymar'a ödenen bedel değil, bu transferin piyasada doğuracağı olumsuz sonuçlar olacak." diye konuştu.

KLOPP: "FAİR-PLAY'E AYKIRI"

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger ise söz konusu transferi finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.