Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City'den alacağı olan 1 milyon Euro'yu tahsil edemediği için imzası geciken Brezilyalı, İngiliz kulübüyle sorunlarını çözdü ve dün İstanbul'geldi. Taraftarların havaalanında büyük coşkuyla karşıladığı Fernando, "Buraya Galatasaray ile birlikte diğer takımlara meydan okumaya geldim. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Sambacı, Avusturya kampına katılmayacak ve 4 gün boyunca Florya'da bireysel idmanlar yapacak.

EL CLASICO SONRASI BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Arda Turan için Barcelona'nın cevabı beklenirken, sarı kırmızılı takımın eski kaptanın Neymar'ın PSG'e transferi sonrasında Real Madrid ile oynanacak iki Süper Kupa maçında sol kanatta şans bulması bekleniyor. Valvarde'nin Arda için kararını iki El Clasico sonrasında vereceği öğrenildi.