Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki millî futbolcumuz Emre Mor, Inter ile anlaştı.

2 MİLYON AVROYA KİRALANDI

İtalyan ekibi yetkilileriyle biraraya gelen millî oyuncunun menajeri Müzzi Özcan, transfer konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan basını Inter'in Emre Mor'u 2 milyon avroya kiraladığını yazarken, satın alma opsiyounun 10 milyon avro olduğunu duyurdu.

CENGİZ'E RAKİP OLDU

Emre Mor'un millî takımdan arkadaşı ve yaşıtı olan Cengiz Ünder de geçtiğimiz haftalarda diğer İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuştu.