Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Sturm Graz karşısında sergilediği performansla taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe’de bir isim vardı ki taraftarı mest etti: Mathieu Valbuena. Rakip oyunculardan temas almaktan kaçınmayan ve ikili mücadeleden çekinmeyen tecrübeli oyuncu, maç boyunca çok sayıda sert faule maruz kalırken, buna rağmen 90 dakika boyunca geri adım atmadı. Aykut Kocaman’ın alkışlatarak onere etmek için 90’da Isla ile değiştirdiği Valbuena’nın oyunu taraftarın da takdirini kazandı, tribünleri dolduran yaklaşık 40 bin taraftar 32 yaşındaki oyuncuyu ayakta alkışladı. Valbuena lehine olan tezahüratlarına maç sonrası da devam eden sarı-lacivertli taraftar yıldız oyuncunu 90 dakikanın bitiminde de tribünlere çağırdı. Valbuena da bu isteği geri çevirmedi ve tribünleri tek tek gezerek taraftarların kendisine olan desteğine teşekkür etti.

En doğru kararım

Lyon’dan sadece yaşı ve maaşıyla gündeme geldiği için ayrıldığını ifade eden Valbuena’nın yakın çevresine yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’de ise durum tam tersi. Taraftarlar sahadaki mücadelemi anlıyor ve arkamda olduklarını hissettiriyor. Evimizde oynadığımız ilk maçta ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım” dediği öğrenildi. Aykut Kocaman’ın sisteminde kilit bir role sahip olan Valbuena, Fenerbahçe’nin Sturm Graz karşısında attığı üç golün ikisinde asisti yaparken, ne denli önemli bir hücum silahı olduğunu da bir kez daha ortaya koymuştu.