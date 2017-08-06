Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinde ilk kapışma Turkcell Süper Kupa’da yaşanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki maçta şampiyon Beşiktaş ile Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor kozlarını paylaşacak. Her iki takımın hedefi de kupayı alıp yeni sezona moralli başlamak. Tabii ki kadro kalitesi olarak Beşiktaş’ın gücü ağır basıyor ancak Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Konya ekibi de tek maç üzerinden oynanacak finalden umutlu.

İlk kez Samsun’da

Süper Kupa ile kısa bir tarihi yolculuğa çıktığımızda şunları görüyoruz; ilk 3 organizasyon Almanya’da yapıldı. Almanya’daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı. Türkiye’deki maçlarda ilk kez mutlu sona ulaşan ise 2009’da Beşiktaş’a üstünlük kuran Fenerbahçe oldu. 2 maç İstanbul’da oynanırken sonrasında Anadolu’ya dağılım vardı. Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Konya’nın ardından organizasyon ilk kez Samsun’a taşındı. Yeni stadın kapasitesi de 33 bin 919. Ve bu statta geçen ay 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın açılış töreni yapılmıştı.

"Bahanemiz yok"

Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçı öncesi Şenol Güneş, herkesin keyif alacağı bir maç olmasını diledi. Takım hakkında bilgiler veren Güneş, “Negredo yeni geldi ama hazırlıklı. Gökhan ve Atınç sakat Talisca zaten yok. Yeni bir kadromuz var. Net bir kadro yapılanmam yok. Sürekli oynayan Quaresma 15-20 gün izin yaptı. Sonra bize katıldı. Aynı şey Pepe için de geçerli. Bahanemiz yok. Eksikleri söylemek bize bir şey katmaz. Amacımız en iyisini yapmak” dedi. Güneş, lisansı yetişmeyen Talisca hakkında ise “Benfica, Talisca’yı mukaveleye zorluyor. Bu olay FIFA’ya taşınacaktır” açıklamasında bulundu.

İlk peşinde

Son 2 sezonda ligde mutlu sona ulaşan Beşiktaş’ın tarihinde sadece bir Süper Kupa var. O da Jean Tigana döneminde 2006’da. Sonrasında 3 kez daha bu organizasyonda yer alan Beşiktaş, yerli teknik adamlar yönetiminde başarı sağlayamadı. 2007’de Ertuğrul Sağlam, 2009’da Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibe kupayı getirme başarısı gösteremedi. Geçen sezon da Şenol Güneş kupayı rakibine kaptırmıştı. Eğer Beşiktaş bugün kazanırsa ilk defa ‘yerli bir teknik adamla’ Süper Kupa sevinci yaşayacak.

"Kıran kırana olacak"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, basın toplantısında Şenol Güneş ile yan yana oturmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, “Konyaspor olarak çok mutluyuz burada olduğumuz için. Lig şampiyonuyla keyifli bir maç yapacağız. Sanıyorum iyi bir maç izleyeceğiz. Kıran kırana bir mücadele olacak. Dengeli bir maç olacak. Gece 3’e kadar kimse uyumayacak bence maçtan dolayı. Türkiye’ye bunu borçluyuz, iyi futbol oynamalıyız. Kupa almış takım hüviyetini sahaya yansıtmamız gerekiyor. İnşallah da böyle bir maç olur” dedi.

"Onur duyuyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: Turkcell olarak, yıllardır Türk sporunun gelişmesine katkı sunuyoruz. 2002’den bu yana Türk futbolunun gelişmesi için omuz omuza çalıştık. A Millî Takım ana sponsorluğumuzun yanı sıra Süper Lig isim sponsorluğu, Anadolu takımlarına forma desteği, Süper Lig iletişim ve Teknoloji birlikteliği ve Kulüpler Birliği Vakfı’na da ana sponsorluğu hayata geçirdik. Adımızı vermekten onur duyduğumuz Turkcell Süper Kupa da her iki takımıza da başarılar diliyoruz.

Güneş'ten Lucescu yorumu

A Millî Takım ve Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü birarada üstlenme teklifini reddeden Şenol Güneş, Mircea Lucescu’nun göreve getirilmesini değerlendirdi. Millî takımı Türk teknik adamın çalıştırması gerektiğini söyleyen Güneş, “Benim temennim Türk antrenör. Bizden boşta kalan bir antrenörün olmasını beklerdim. Lucescu’nun yabancılar içinde en doğru tercih olduğunu düşünüyorum” dedi.