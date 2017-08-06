Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hilmi Hakan Kahraman

hhkahraman@trscouts.com

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mauricio Isla, Şili’nin Buin şehrinde dünyaya geldi. 10 yaşına gelmesiyle birlikte Club Deportivo Universidad Católica’da futbola başladı. Kanada’nın ev sahipliği yaptığı 2007 U-20 Dünya Kupası’nda, Şili’nin kaptanlığını yaptı ve bronz madalya kazandı. Bu turnuvaya kadar kendi takımıyla bir resmî maçı bile olmayan oyuncu, 525 bin avro bedelle Udinese’nin yolunu tuttu.

İlk yılında genç ve A Takım’da eşit ağırlıkta forma giydi. Udinese’de geçirdiği 5 yılda sahanın birçok yerinde sahne aldı. Çıktığı 152 maçta 7 gol 21 asistlik katkı verirken 5 farklı mevkide kendini gösterdi. 2 Temmuz 2012’ye gelindiğinde mutlu sonla bitmeyecek bir hayalini Juventus’a yaklaşık 14 milyon avro bedelle transfer olarak gerçekleştirdi. Juventus formasını, iki senede resmî olarak 48 kez sırtına geçirdi, 2 İtalya Şampiyonluğu ve 2 İtalya Süper Kupası kazandı. Daha sonra gelen iki senede, kiralık olarak sırasıyla Queens Park Rangers ve Marsilya formaları giydi. Özel hayatına dair göze batan bir problemi hiç bulunmadı. Yaşadığı sakatlıklar form tutmasına engel oldu.

QPR ile küme düşme tecrübesi yaşayan Isla, sonrasında Marsilya ile daha iyi bir sezon geçirdi. Uzun süreli sakatlıklardan uzak bir şekilde 39 maçta 2 gol ve 2 asist ile oynadı. Bu performansı ile Serie A’nın yeni ekiplerinden Cagliari’nin ilgisini çekti ki 4 milyon avro değerinde 3 senelik bir sözleşme imzaladı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Cagliari’de 34 maçta 7 asistle oynadı. Cagliari ile her şey gayet olumlu giderken sözleşmesinin şartları gündeme geldi. Isla ve kulübün farklı bildiği sözleşme şartları, oyuncunun geleceğini büyük bir çıkmaza sürükledi. Mehdi Benatia, Kwadwo Asamoah ve Luis Muriel gibi futbolcuların da menajerliğini yapan Claudio Vagheggi ile Isla’nın yolları ayrıldı. Cagliari ile Isla, karşılıklı anlaşıp sözleşmeyi sonlandırma kararı aldı.

Magazinlere haber olan ve sosyal medyayı sallayan sevgilileri dışında; saha içi haricinde gündeme gelmeyen Isla, Cagliari’nin kendisinin sözleşmesini karşılayamayacağından dolayı serbest kaldı. Isla’nın eski menajerinin; kendisine 240 bin avrodan fazla borcu olduğunu belirttiği sıralarda Şilili oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Sardunya Adası’nda gerçirdiği bir senede, kendisine harika davranan Cagliari yönetimi ile Fenerbahçe arasında düzenlenecek olan hazırlık maçının ve Cagliari’nin kadrosundan yapılabilecek transferlerde aracı olacak Isla sayesinde iki kulüp arasında bir dostluk oluştu.

Sürati ve oyun zekâsı ile sahanın sağ tarafının her bölgesinde görev alabiliyor. Ana mevkisinin kenar bek ve sağ kanat olmasının yanında defansa dönük orta saha olarak da iyi işler yapıyor. Savunma arkasına yaptığı koşuların yanında çok etkili ortaları var. Takım oyununa ciddi anlamda katkı verebilen bir isim. Maç içinde son derece agresif bir kişiliğe bürünüyor ancak bu hırsı kartlara yansımıyor. Kariyerinde, ikinci sarıdan görmüş olduğu 1 kırmızı kartı bulunuyor. Hücumun yanında defansta yaptıkları daha çok dikkat çekiyor. Kademe anlayışı Isla’nın en büyük artılarından. Birçok Şilili futbolcuda olduğu gibi sahada büyük bir yürek ortaya koyuyor. Bu koyduğu karakter ile millî takımının 2 Amerika Kupası kazanmasına katkı vermiş bir isim.

KÜNYESİ:

Doğum Yeri:

Buin (Şili)

Doğum Tarihi:

12.06.1988 (29 yaşında)

Boy - Kilo:

1,76 m - 72 kg

Mevcut Piyasa Değeri:

4 milyon €

Maksimum Piyasa Değeri:

14 milyon € (2012)

Kariyer:

Takım Sezon Maç Gol

Udinese 2007-12 152 7

Juventus 2012-14 48 -

QPR 2014-15 27 -

Marsilya 2015-16 38 2

Cagliari 2016-17 35 1

Şili 2010- 95 4