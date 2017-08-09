Kulüp tarihinde büyük öneme sahip olan 'efsane' çubuklu formanın satışına da yakın bir zamanda TS Clup Mağazaları'nda başlanacağını söyleyen Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Geçen yıla oranla satışlarımız yüzde 25 arttı. Haziran ayında beyaz, Temmuz'da ise parçalı formayı çıkardık. Toplamda 15 bin forma sattık" şeklinde konuştu.
Trabzonsporlu taraftarlardan formalara yoğun ilgi
09.08.2017 - 04:25 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor taraftarı yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteriyor.
Etiketler : trabzonspor,ts club,
494894 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494894.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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0
0
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0
2
Antalyaspor
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0
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0
0
3
Konyaspor
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0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
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0
0
0
0
5
Beşiktaş
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0
0
0
0
0
6
Bursaspor
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0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
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0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
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0
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9
Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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0
0
0
0
0
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11
Göztepe
0
0
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0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
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0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0