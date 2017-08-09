Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp tarihinde büyük öneme sahip olan 'efsane' çubuklu formanın satışına da yakın bir zamanda TS Clup Mağazaları'nda başlanacağını söyleyen Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Geçen yıla oranla satışlarımız yüzde 25 arttı. Haziran ayında beyaz, Temmuz'da ise parçalı formayı çıkardık. Toplamda 15 bin forma sattık" şeklinde konuştu.