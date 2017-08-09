Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihler 6 Aralık 2015’i gösterdiğinde bir değişim vardı Trabzonspor’da. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi gitmiş yerine “usta” gelmişti. Muharrem Usta başkanlığında kadroda revizyon, operasyon, rotasyon her şey yapıldı. Kiralık ya da bonservisleriyle Bosingwa, Güray, Suk, Ibanez, Sheidaev, Muhammet Demir, Onazi, Castillo, Rodallega, Bero, Durica, Mas, Pereira, Olcay, Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz olmak üzere toplam 18 transfere imza atıldı ki bunlara ilaveler de olacak. Ayrıca bir önceki dönemde de takımda yer alan Medjani de geride kalan sezonun devre arasında tekrar gelmişti.

7 yolcu daha var

Hacıosmanoğlu döneminden kalan isimlere bakıldığında ise sadece 13 isim vardı. Kim mi onlar? Onur, Esteban, Uğurcan, Uğur, Aykut, Medjani, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Sefa, N’Doye. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve takımla çalışmalarda yer almayan Aykut ile Sefa da var. Gönderilenler ise Muhammet Demir, Suk, Güray, Bosingwa ve Zilina’ya kiralanan genç Ramil Sheidaev. Ibanez’in de kulüp bakılıyor. Stopere ve orta sahaya takviye düşünen Karadeniz ekibi kadroyu 25 kişiye indirmeyi planlıyor. Bu durumda mevcut isimlerden 7’sinin daha kiralık gönderilmesi veya elden çıkarıması söz konusu.

Gençlere örnek

Geçelim asıl projeye... Proje; Yazıcı projesi... Öze dönüşün en güzel örneği ve ışık vereni... İsim Yusuf Yazıcı. 50. yılında şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer diğer taraftan da Yusuf Yazıcı modelini geliştirmek ve kulübün bakışını değiştirmek istiyor. Nasıl mı? Hamlığı geçen, geçen sezon pişen, millî takıma kadar yükselen Yusuf Yazıcı yeni sezonda yanacak ve rakipleri de yakacak. Plana göre bu sezon Yusuf Yazıcı’nın sezonu olacak. Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde olan genç oyuncu hem kendi kazanacak hem kulübü hem de futbol dünyası. Vitrinin en önünde. Gençler için iyi bir model özelliğinde.

Yusuf yıldızlaşacak

Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, Yusuf Yazıcı’nın 50. yıl kadrosunda yıldızlaşacağını söyledi. “Trabzonspor, kadro kalitesiyle şampiyonluğa oynayacaktır. İki kulvarda da kupayı müzemize getirmenin mücadelesini vereceğiz” diyen Saral “Başkanımızın da dediği gibi Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda yer alacak ve şampiyonluk kadrosunda yıldızlaşacaktır. Dünya futbol otoritelerinin takibe aldığı futbolcumuz dünya futboluna emin ve sağlam adımlarla yürüyecektir. Trabzonspor, kökleriyle birlikte yeni yıldızlar ve Türk futboluna yön verecek teknik direktörler yetiştirmeye devam edecektir” dedi.