Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Atabey, Boluspor, Hacettepe ve Bandırmaspor formalarını giydi.
Başakşehir'e 22 yaşında golcü
09.08.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Etiketler : Medipol Başakşehir,Atabey Çiçek,transfer,
495036 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495036.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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P.
1
Akhisar Bld.
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0
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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0
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4
Alanyaspor
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0
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5
Beşiktaş
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0
0
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0
6
Bursaspor
0
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0
0
0
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0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
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0
0
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0
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8
Fenerbahçe
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0
0
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0
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9
Galatasaray
0
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0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
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0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
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0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
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0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
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18
Trabzonspor
0
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
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0
0
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0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
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7
Ç. Rizespor
0
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0
0
0
0
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0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
0
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0
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0
11
Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
0
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0
13
Giresunspor
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14
İstanbulspor
0
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0
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0
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0
15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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0
0
0
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0
0
0
17
Samsunspor
0
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
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