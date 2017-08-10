Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; ligin açılış maçı olan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesinde Ümit Öztürk düdük çalacak. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Ümit Öztürk
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor: Barış Şimşek
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray - Kayserispor: Halis Özkahya
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; ligin açılış maçı olan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesinde Ümit Öztürk düdük çalacak. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:
Kaynak: İHA
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