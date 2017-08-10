Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; ligin açılış maçı olan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesinde Ümit Öztürk düdük çalacak. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle: 
11 Ağustos Cuma 
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Ümit Öztürk 
12 Ağustos Cumartesi 
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler 
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor: Barış Şimşek 
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 
21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu 
13 Ağustos Pazar 
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek 
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan 
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Cüneyt Çakır 
14 Ağustos Pazartesi 
21.45 Galatasaray - Kayserispor: Halis Özkahya 