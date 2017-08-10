Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 21 yaş altı futbol takımı oyuncularından Berkan Ercan, kulüp tesisleri içerisinde servis otobüsünün kapısının çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde antrenman sonrası futbolcu arkadaşlarıyla yürüyüş yapan orta saha oyuncusu Berkan'a, kulübe ait hareket halindeki servis otobüsünün açık olan kapısı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Berkan, futbolcu arkadaşları tarafından Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak oluşan futbolcu tedavi altına alındı.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Taşseten, "Kafatasında çatlak oluşan futbolcumuzun sağlık durumu iyiye doğru gidiyor, hayati tehlikeyi atlattı. İnşallah kısa sürede aramıza dönmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. Taşseten, kazanın yaşandığı andan itibaren tüm kulüp yöneticilerinin ve çalışanlarının seferber olduğunu ifade ederek, Berkan'ın kontrol amaçlı bir süre daha hastanede tedavi altında tutulacağını dile getirdi.