Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında "terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, açık kimlik bilgileri tespit edilen ve içlerinden birinin sahaya bıçak attığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "silahla birden fazla kişiyi tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı direnme" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında, halen cezaevinde açlık grevinde olan DHKP-C terör örgütü mensuplarına destek amaçlı pankart açıldığı belirtildi.

BIÇAK ATAN KİŞİ DE YAKALANACAK

Olayla ilgili 17 kişi ile sahaya bıçak attığı belirlenen 2 kişi hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Samsun Emniyet Müdürlüğü birimleriyle yürütülen soruşturma sonucunda, tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, açık kimlik bilgileri tespit edilen ve içlerinden birinin sahaya bıçak attığı tespit edelin 2 kişi hakkında ise 'silahla birden fazla kişiyi tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı direnme' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu şahısların Samsun dışında ikamet ediyor olmaları nedeniyle yakalama kararlarının infazı için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıkları ile irtibata geçilmiştir."

Açıklamada, olaylara karışan diğer şüphelilerin kimlik tespiti ile müteakip soruşturma işlemlerinin devam ettiği ve gelişmeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi.