Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunda ilk santra bu gece M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla yapılacak. Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezon, 68 günlük aranın ardından başlayacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, 283 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. 59. yılını Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Adanaspor, G.Antepspor ve Ç. Rizespor’un yerlerini bu sezon Y.Malatyaspor, Sivasspor ve Göztepe aldı. TFF 1. Lig’de de perde A.Gücü-BB Erzurum maçıyla açılacak.



Sezon 20 Mayıs’ta bitecek

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu, 24 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 19-20-21-22 Ocak 2018’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 20 Mayıs 2018’de tamamlanacak. Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda ilk derbi 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Stadı’nda oynanacak. Ligde 9. haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 14. haftada ise Beşiktaş-Galatasaray derbileri yapılacak. Öte yandan, ligin 2. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor, 7. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor, 10. haftasında da Trabzonspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

TERİM GİDİNCE...

Demirören çağırdı Arda döndü

Dün gece TFF Başkanı Yıldırım Demirören A Spor’da canlı yayına çıktığı programda Arda Turan’a kapıların açık olduğunu söyledi. Bunun üzerine çok geçmeden yıldız oyuncu millî takıma tekrar dönebileceğini açıkladı. Fatih Terim tarafından EURO 2016 sonrası kadro dışı bırakılan, Kosova maçının ardından gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran ve millî takımı bıraktığını açıklayan yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hocamız uygun gördüğü takdirde millî formayı tekrar sırtıma geçirmekten her zamanki gibi onur duyacağımın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Artık prim yok!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören bu yıl millî takıma prim vermeyeceklerini açıkladı. Eğer Dünya Kupası’na katılma başarısı olursa durumun değişebileceğini söyleyen Demirören, “Millî takım önce millî duygudur” dedi. Bilindiği üzere EURO 2016 öncesi kampta prim krizi patlamış ve Fatih Terim ile Arda Turan arasında ciddi atışmalar yaşanmıştı.

SPOR TOTO SÜPER LİG

M BAŞAKŞEHİR-BURSA

STAT: Başakşehir F.Terim

SAAT: 21.45 YAYIN: Bein Sports 1

HAKEM: Ümit Öztürk

TFF 1. LİG

20.00 MKE A.Gücü-BB Erzurum

19 Mayıs Stadı-Süleyman Abay

1. HAFTANIN HAKEMLERİ

M Başakşehir-Bursa (Ümit Öztürk)

Akhisar-Sivas (Barış Şimşek)

G.Birliği-K.Karabük (Koray Gençerler)

Alanya-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

Göztepe-F.Bahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

Evkur Malatya-Osmanlı (Mete Kalkavan)

Trabzon-Atiker Konya (Hüseyin Göçek)

Beşiktaş-Antalya (Cüneyt Çakır)

G.Saray-Kayseri (Halis Özkahya)