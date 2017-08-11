Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yarın başlayacak 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip Beşiktaş olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise bu takımdan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca yer aldı. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş 119,6 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu. Siyah-beyazlı takımın ardından, 99,5 milyon avro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sıranın sahibi ise 76,45 milyon avro ile Fenerbahçe oldu. Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 15,08 milyon avro takım bedeliyle Sivasspor gösterildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4. SIRADA

Son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Medipol Başakşehir, değerlendirmede en değerli 4. takım olarak yer aldı.

Kerim Frei, Eljaro Elia, Aurelien Chedjou, Gökhan İnler, Geal Clichy, Turay Torun, Mevlüt Erdinç, Manuel da Costa ve Mert Günok gibi isimleri transfer eden turuncu-lacivertli takımın piyasa değeri 73,75 milyon avro olarak gösterildi.

TAKIM SARILAMASI

Toplam 797,83 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:

Sıra Takım Değeri (milyon avro)

1 Beşiktaş 119,6

2 Galatasaray 99,5

3 Fenerbahçe 76,45

4 Medipol Başakşehir 73,75

5 Trabzonspor 68,15

6 Osmanlıspor 41,13

7 Bursaspor 40,18

8 Antalyaspor 34,3

9 Kayserispor 32,7

10 Göztepe 30,38

11 Atiker Konyaspor 30

12 Aytemiz Alanyaspor 26,78

13 Gençlerbirliği 26,6

14 Akhisar Belediyespor 23,55

15 Kasımpaşa 23,3

16 Kardemir Karabükspor 20,55

17 Evkur Yeni Malatyaspor 15,85

18 Sivasspor 15,08

EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 13 milyon avro bedelle Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca gösterildi. Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Talisca'yı, 12 milyon avro değerle yine siyah-beyazlı takımdan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre takip etti.

Bu sezon ligde ter dökecek en değerli 20 oyuncu sıralamasında Beşiktaş'tan 7 futbolcu yer aldı. Bu listede Galatasaray'dan 5, Medipol Başakşehir'den 4, Fenerbahçe'den 2, Trabzonspor ve Antalyaspor'dan da birer futbolcu bulundu.

EN DEĞERLİ 20 FUTBOLCU

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 oyuncu şöyle:

Sıra Futbolcu Takım Değeri (milyon avro)

1 Anderson Talisca Beşiktaş 13

2 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 12

Gökhan Töre Beşiktaş 12

4 Jeremain Lens Beşiktaş 11

Fernando Muslera Galatasaray 11

6 Fernando Francisco Reges Galatasaray 10

7 Cenk Tosun Beşiktaş 9

Juraj Kucka Trabzonspor 9

Younes Belhanda Galatasaray 9

10 Mariano Ferreira Filho Galatasaray 8

Josef de Souza Fenerbahçe 8

Maicon Pereira Roque Galatasaray 8

Edin Visca Medipol Başakşehir 8

14 Alvaro Negredo Beşiktaş 7,5

15 Geal Clichy Medipol Başakşehir 7

16 Jeremy Menez Antalyaspor 6

Eljero Elia Medipol Başakşehir 6

Mehmet Topal Fenerbahçe 6

Volkan Babacan Medipol Başakşehir 6

Tolgay Arslan Beşiktaş 6