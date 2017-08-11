Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Inter'den Gary Medel'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, Dinamo Kiev'in stoperi Domagoj Vida için girişimlerine hız verdi.

İlk olarak Pepe transferi öncesi Ukrayna ekibi ile görüşen yönetim, anlaşma sağlayamamıştı. Aradan geçen yaklaşık 2 aylık süreye ve Pepe'nin takıma katılmasına rağmen, Vida, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini korudu.



Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi şansını kaybetmesi ve Hırvat oyuncunun sözleşmesini uzatmaması, yönetimi yeniden harekete geçirdi. Ukrayna ekibine Vida için yeni teklifte bulunan siyah beyazlılar, alacağı cevaba göre kararını verecek.



Dinamo Kiev'in teklifi kabul etmesi ve kulüplerin anlaşması halinde Vida kısa süre içinde transfer edilecek. Aksi durumda devre arası transfer dönemi beklenecek. Sözleşmesi ocak ayında tamamlanacak 28 yaşındaki oyuncu, ikinci yarı öncesi bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilecek.



Kariyerine Hırvatistan'ın Osijek takımında başlayan Vida, daha sonra Dinamo Zagreb ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Son 6 sezondur Dinamo Kiev formasi giyen 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon Ukrayna ekibinde 39 maça çıktı, 4 gol attı. Bu sezon ise, Kiev'in oynadığı 7 maça da ilk 11'de başladı. Vida 47 kez de Hırvat Milli Takımı'nda görev yaptı.