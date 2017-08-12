Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Güreş Federasyonu, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Rize Güreş İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleştirilecek turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Greko-Romen Güreş Turnuvası 2 gün boyunca Yenişehir Spor Salonu'nda devam edecektir. Güreş Federasyonumuz tarafından bu yıl turnuvaya 4 ülke davet edildi. Türkiye dahil 5 ülkenin sporcuları turnuvada ter dökecekler. Rizeli olimpiyat şampiyonumuz adına 7.'si düzenlenecek turnuvada zevkli ve heyecanlı müsabakalar olacağı kanısındayı" dedi.

Çelik, Mehmet Akif Pirim gibi değerlerin öldükten sonra değil yaşarken değerlerini bilmek ve sahip çıkmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Adına turnuva düzenlenen Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim ise sporun her zaman hayatımızın içinde olması gerektiğini ve ailelerin bu konuda daha duyarlı olmalarını söyledi. Pirim ayrıca bu yıl 7.'si düzenlenen ve uluslararası bir boyut kazanan turnuvanın ilerleyen yıllarda daha da kapsamlı olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.